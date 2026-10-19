Курск обошел другие города Черноземья по возможности купить жилье в Москве
В Черноземье наибольшие возможности для покупки недвижимости в Москве при продаже собственного жилья на вторичном рынке имеют жители Курска. Средняя стоимость квартиры в городе составляет почти 7,6 млн руб. — это эквивалентно 17 кв. м в столице. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Для расчета аналитики разделили среднюю стоимость квартир на вторичном рынке в 69 крупных городах России на цену столичного квадратного метра по состоянию на октябрь 2026 года.
Второе место в макрорегионе занял Белгород. Продажа средней квартиры за 7,1 млн руб. позволит приобрести 16 кв. м московского жилья.
В Воронеже средняя цена объекта зафиксирована на отметке 6,66 млн руб. — это соответствует 15 «квадратам» в столице.
Заметно ниже покупательная способность собственников недвижимости в Орле и Липецке. Продажа квартиры в Орле со средней ценой 5,7 млн руб. дает возможность выручить сумму, достаточную для покупки 12,9 кв. м в Москве.
В Липецке аналогичный показатель составляет 5,6 млн руб., или 12,7 кв. м столичного жилья.
Данные по Тамбову в исследовании отсутствуют.
В общероссийском зачете проще всего обменять местное жилье на московские метры собственникам из Санкт-Петербурга (14,3 млн руб., 32,2 кв. м), Сочи (12,2 млн руб., 27,5 кв. м) и Владивостока (10,7 млн руб., 24,2 кв. м). Сложнее всего переехать в столицу владельцам квартир в Нижнем Тагиле, где средней цены недвижимости (3,9 млн руб.) хватает лишь на 8,8 кв. м в Москве, а также в Волжском (4,8 млн руб., 10,8 кв. м) и Кургане (4,9 млн руб., 11 кв. м). В среднем по 69 крупным городам страны продажа вторичной квартиры ценой 7 млн руб. позволяет приобрести 15,9 кв. м в Москве, тогда как годом ранее этот показатель составлял 17,7 кв. м.
«Такое снижение покупательной способности можно объяснить тем, что за год квадратный метр московской недвижимости подорожал на 24%, в то время как средняя стоимость квартиры в регионах подросла всего на 11%»,— отметил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.
На прошлой неделе стало известно, что в топ-5 российских городов с наиболее заметным снижением стоимости аренды однокомнатных квартир по итогам третьего квартала текущего года вошли Орел и Курск. Орел занял третье место в общероссийском рейтинге падения цен на однокомнатное жилье со снижением ставок на 6,1% (до 19,3 тыс. руб. в месяц), а Курск — пятое место с сокращением на 4,5% (до 23,5 тыс. руб.). При этом Орел одновременно вошел в тройку городов России с самым доступным съемом однокомнатного жилья.