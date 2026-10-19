Курск обошел другие города Черноземья по возможности купить жилье в Москве

В общероссийском зачете проще всего обменять местное жилье на московские метры собственникам из Санкт-Петербурга (14,3 млн руб., 32,2 кв. м), Сочи (12,2 млн руб., 27,5 кв. м) и Владивостока (10,7 млн руб., 24,2 кв. м). Сложнее всего переехать в столицу владельцам квартир в Нижнем Тагиле, где средней цены недвижимости (3,9 млн руб.) хватает лишь на 8,8 кв. м в Москве, а также в Волжском (4,8 млн руб., 10,8 кв. м) и Кургане (4,9 млн руб., 11 кв. м). В среднем по 69 крупным городам страны продажа вторичной квартиры ценой 7 млн руб. позволяет приобрести 15,9 кв. м в Москве, тогда как годом ранее этот показатель составлял 17,7 кв. м.