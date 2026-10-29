Ростовская область перенесла сроки модернизации IT-инфраструктуры органов власти

В документе также указано, что в установленный срок не была произведена оплата работ и услуг, выполненных в 2025 году. Соответствующую контрольную точку, срок которой истек 1 июля 2026 года, перенесли на четвертый квартал. Заявка на оплату направлена на финансирование.