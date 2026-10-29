Ростовская область перенесла сроки модернизации IT-инфраструктуры органов власти
В Ростовской области перенесли на четвертый квартал 2026 года срок модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региональных органов власти. Изначально работы должны были завершить до 1 августа, однако заявка на оплату находится на стадии финансирования. Это следует из отчета о реализации государственной программы «Информационное общество», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В документе также указано, что в установленный срок не была произведена оплата работ и услуг, выполненных в 2025 году. Соответствующую контрольную точку, срок которой истек 1 июля 2026 года, перенесли на четвертый квартал. Заявка на оплату направлена на финансирование.
В целом на реализацию программы «Информационное общество» в 2026 году предусмотрено около 1,48 млрд руб. За девять месяцев освоено 998,2 млн руб., или 67,5% от объема средств, предусмотренного сводной бюджетной росписью.
В отчете отмечается, что риски недостижения запланированных результатов отсутствуют.