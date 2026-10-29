Кубань входит в топ-3 регионов по числу строящихся домов с эскроу

Механизм эскроу распространили на строительство индивидуальных домов по договорам подряда с 1 марта 2025 года. С этого момента в России заключили 46,9 тыс. договоров, а общий объем строительства по этой схеме достиг 5 млн кв. м. К 1 октября построили 25,6 тыс. домов, еще 21,3 тыс. находились в работе. До конца года планируется завершить строительство 7,7 тыс. объектов.