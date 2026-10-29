Кубань входит в топ-3 регионов по числу строящихся домов с эскроу
Краснодарский край вошел в тройку регионов России по числу индивидуальных жилых домов, строящихся с использованием счетов эскроу. На 1 октября 2026 года в регионе возводили около 1,3 тыс. таких объектов общей площадью 125,9 тыс. кв. м. Больше домов строится только в Московской области и Татарстане, следует из данных «Дом.РФ».
Средняя площадь строящегося дома на Кубани составляет 99,1 кв. м, средняя стоимость — 6 млн руб., а цена квадратного метра — 60,7 тыс. руб. За январь—сентябрь подрядчики ввели в эксплуатацию 889 домов, построенных с использованием эскроу. Их совокупная площадь достигла 84,4 тыс. кв. м, средняя площадь объекта составила 94,9 кв. м.
Механизм эскроу распространили на строительство индивидуальных домов по договорам подряда с 1 марта 2025 года. С этого момента в России заключили 46,9 тыс. договоров, а общий объем строительства по этой схеме достиг 5 млн кв. м. К 1 октября построили 25,6 тыс. домов, еще 21,3 тыс. находились в работе. До конца года планируется завершить строительство 7,7 тыс. объектов.
На пять регионов приходится 37% строящихся в стране домов с эскроу. Помимо Московской области, где возводят около 3 тыс. объектов, и Краснодарского края с Татарстаном, где строят по 1,3 тыс. домов, в число лидеров входят Ленинградская область (1,2 тыс.) и Башкортостан (1,1 тыс.).
В среднем по России строительство квадратного метра индивидуального дома обходится в 68,7 тыс. руб., а бюджет возведения объекта составляет 7,5 млн руб. при средней площади 108,7 кв. м. Стоимость квадратного метра в крупнейших регионах различается более чем в два раза: от 47,4 тыс. руб. в Иркутской области до 98,4 тыс. руб. в Приморском крае.
По словам первого заместителя генерального директора «Дом.РФ» Алексея Ниденса, рынок строительства индивидуального жилья с использованием эскроу демонстрирует положительную динамику. За год число подрядчиков, работающих по этой схеме, увеличилось на 2,2 тыс., до 5,2 тыс. компаний. По оценке господина Ниденса, финансовая защищенность таких сделок отвечает интересам как заказчиков, так и подрядчиков.