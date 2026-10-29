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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Волга

Самарскую автошколу оштрафовали за договоры с изъянами

В документах отсутствовали обязательные реквизиты
Прокуратура Кировского района Самары выявила нарушения в работе местной автошколы. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Александр Казаков / Коммерсантъ

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Нарушения касались отсутствия обязательных реквизитов в договорах, заключенных с обучающимися.
В отношении директора автошколы возбудили административное дело по ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса).
По итогам его рассмотрения виновное должностное лицо оштрафовали на 30 тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры в договоры были включены необходимые сведения.
Георгий Портнов