Покушения от «Московского»

Как стало известно “Ъ”, в Пушкинском горсуде Подмосковья прошел отбор присяжных для рассмотрения дела совладельца универмага «Московский» Валерия Цимбаева, а также участников банды спецназовцев, промышлявшей заказными убийствами. Коллегии предстоит решить судьбу пятерых подсудимых, обвиненных в убийствах 11 человек и четырех покушениях. В отдельное производство выделили дело еще одного фигуранта, который не хотел, чтобы разбирательство проходило с участием «народных» судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Коллегию, в основной состав которой вошли шестеро основных и четверо запасных присяжных, отобрали 21 августа с первой попытки, что является большой редкостью. При этом процедура отбора заняла без малого восемь часов, за которые удалось не только сформировать жюри, но также избрать старшину присяжных и привести его к присяге. Всего, по данным “Ъ”, в суд приехали 30 кандидатов, некоторые из них взяли самоотвод: кто-то служил в правоохранительных органах, кто-то имел судимость или проходил подозреваемым по уголовным делам. Часть кандидатов была отведена защитой и обвинением. Возраст отобранных заседателей — от 28 до 54 лет, при этом мужчины составили ровно половину, у многих оказалось техническое образование.

Планируется, что 2 сентября на первом заседании по существу прокуроры Ярослав Недосекин и Владимир Нагайцев изложат фабулу предъявленного подсудимым обвинения, после чего отношение к нему выскажут адвокаты.

Как ранее писал “Ъ”, первоначально подсудимых было шестеро, пятеро из которых еще на следствии ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных.

Однако Георгий Чехонадских, который, по данным ТАСС, является участником измайловской ОПГ, свою судьбу заседателям доверять не захотел. Его дело было выделено в отдельное производство и с конца июля уже рассматривается другим судьей. Господина Чехонадских следствие считает заказчиком и участником похищения и возможного убийства некоего Басина, тело которого, впрочем, так и не нашли. Подсудимый вину категорически отрицает.

Что касается совладельца универмага «Московский» миллиардера Валерия Цимбаева, то вместе с ним перед судом предстанут бизнесмен Олег Рамазанов, бывший спецназовец Олег Токарев, а также Петр Тимошенко и Арсен Муидов. В СКР полагают, на их совести жизни 11 человек, еще четверым удалось выжить.

Непосредственно Валерия Цимбаева следствие считает заказчиком покушения в 2003 году на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина, а также невольным виновником гибели бизнесмена Тимофея Пономаренко.

По версии следствия, будучи акционером и гендиректором ЗАО «Универмаг "Московский"», Валерий Цимбаев заподозрил Александра Ревзина в рейдерском захвате универмага, а именно в инициировании против него процессов в арбитраже от имени юрлиц, которые стали оспаривать его право на акции.

Для того чтобы избавиться от оппонента, миллиардер, по версии следствия, и обратился к своему знакомому Олегу Рамазанову, пообещав, что тот сможет ежемесячно собирать плату с части арендаторов помещений в универмаге. Тот, в свою очередь, вышел на сотрудника МВД, который подыскал исполнителей.

Однако первая попытка покушения, совершенная в ночь на 11 апреля 2003 года, оказалось неудачной: спецназовцы, устроившие засаду у дома жертвы на Старой Басманной улице в Москве, по ошибке расстреляли главу компании «Евротрансгаз» Тимофея Пономаренко и ранили его водителя.

Вторая попытка, совершенная утром 16 мая, завершилась тем, что господин Ревзин был ранен в плечо, но его водитель смог вывезти шефа из-под огня. После этого потерпевший надолго уехал за границу и прекратил суды. Поскольку «цель была достигнута», Олег Рамазанов, говорится в материалах дела, выплатил участникам нападения $70 тыс. Свою вину ни он, ни Валерий Цимбаев не признали, как и остальные фигуранты.

При этом трое участников-исполнителей покушения на Пономаренко и Ревзина — бывшие сотрудник МВД Андрей Яхнев, боец отряда спецназа «Витязь» Алексей Чеботарев и военнослужащий Николай Трушков — признали вину, заключили досудебные соглашения с прокуратурой о сотрудничестве, дав показания на соучастников преступлений, и были осуждены в особом порядке на сроки от 11 до 18 лет. При этом господа Яхнев и Чеботарев уже заключили контракты с Минобороны и отправились на СВО штурмовиками. В случае получения на передовой госнаград уголовное дело в отношении них будет прекращено.

Дело же предполагаемого главаря банды спецназовцев Павла Христева и 11 его сообщников в настоящее время слушается во 2-м Западном окружном военном суде. Фигуранты также доверили свою судьбу присяжным.

Мария Локотецкая