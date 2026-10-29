Новосибирские аферисты обманули 98 пенсионеров
Центральный райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении 11 местных жителей по делу о махинациях со средствами 98 пенсионеров. Всех подсудимых признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им назначили от 2,5 до семи лет лишения свободы условно со штрафами в размере от 80 тыс. до 600 тыс. руб., сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, в 2018—2021 годах фигуранты дела организовали работу офисов юридической компании в Центральном районе Новосибирска, где выполняли функции руководителей, сотрудников экспертно-правового отдела, а также колл-центра. Злоумышленники, установили правоохранители, под предлогом оказания правовой помощи получали деньги у граждан, обещая им оказать помощь в перерасчете пенсий и других вопросах. При этом заявленные условия мошенники не выполняли.
По материалам дела, преступную группу организовал житель Москвы. Ущерб от действий мошенников составил 4,4 млн руб., уточнили «Ъ-Сибирь» в областной прокуратуре. По данным ведомства, осужденные полностью возместили ущерб потерпевшим.