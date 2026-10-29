Новосибирские аферисты обманули 98 пенсионеров

По версии следствия, в 2018—2021 годах фигуранты дела организовали работу офисов юридической компании в Центральном районе Новосибирска, где выполняли функции руководителей, сотрудников экспертно-правового отдела, а также колл-центра. Злоумышленники, установили правоохранители, под предлогом оказания правовой помощи получали деньги у граждан, обещая им оказать помощь в перерасчете пенсий и других вопросах. При этом заявленные условия мошенники не выполняли.