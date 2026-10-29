Агрохолдинг «СТЕПЬ»: более 3 тыс. детей стали участниками фестиваля «Детский КиноМай»

В России ежегодно расширяется поддержка детского кино. В этом году Президент России Владимир Путин подписал закон о финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества за счет государства в полном объеме. Ранее такая норма действовала только для игрового (художественного) детского кино. Также в стране действует программа «Пушкинская карта» национального проекта «Семья», которая позволяет молодежи в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать кино, музеи, театры и другие культурные мероприятия.