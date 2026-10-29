Агрохолдинг «СТЕПЬ»: более 3 тыс. детей стали участниками фестиваля «Детский КиноМай»
Более трех тысяч детей из образовательных организаций Ростовской области приняли участие в благотворительном кинофестивале «Детский КиноМай», который проходил в течение нескольких дней в Ростове-на-Дону.
Для юных зрителей были организованы бесплатные кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы с участием звезд российского кино. Фестиваль направлен на поддержку и развитие детского творчества, а также на приобщение подрастающего поколения к культуре и искусству. Мероприятие поддержали крупные компании юга России, среди которых Агрохолдинг «СТЕПЬ», ПАО «МТС», «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», Благотворительный фонд «Система» и другие.
Программа фестиваля включала 16 российских картин, восемь из которых вошли в конкурсную программу. В центре внимания авторов фильмов — отношения между детьми и взрослыми, темы взросления, дружбы, семейных ценностей, а также поиск собственного пути. Особенность фестиваля — детское жюри, которое самостоятельно оценивает конкурсные работы: сюжет, актерскую игру, музыку и визуальное решение фильмов. Представлять фильмы юным зрителям приехали режиссеры, актеры и продюсеры.
Агрохолдинг «СТЕПЬ» не только оказал спонсорскую помощь кинофестивалю, но и учредил специальную номинацию для авторов самой доброй и трогательной киноистории. Творческую команду фильма-лауреата наградили на главной сцене во время торжественного закрытия фестиваля. Также компания подготовила специальные призы для гостей фестиваля. Закрытие прошло в Доме кино Союза кинематографистов России. Гран-при кинофестиваля получил фильм «Красавица» режиссера Антона Богданова, который рассказывает о животных зоосада в блокадном Ленинграде.
Мероприятия проходили на нескольких площадках города, в том числе в Доме кино и Донской государственной публичной библиотеке. Фестиваль организован благотворительным фондом помощи детям «Детский КиноМай» при поддержке Правительства Ростовской области, Администрации Ростова-на-Дону и партнеров со стороны крупного бизнеса.
В рамках кинофестиваля оказана адресная материальная помощь детским социальным учреждениям на сумму 1,2 млн руб., рассказала президент Благотворительного фонда «Детский КиноМай» Лидия Евтушенкова. Она отметила, что проект призван не только популяризировать современный российский кинематограф, но и оказывать конкретную помощь. «Для нас большая честь поддерживать такую замечательную инициативу, как детский кинофестиваль, так как Агрохолдинг «СТЕПЬ» — социально ответственная компания, и мы уделяем повышенное внимание теме детей и молодежи»,— сказал генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко.
В России ежегодно расширяется поддержка детского кино. В этом году Президент России Владимир Путин подписал закон о финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества за счет государства в полном объеме. Ранее такая норма действовала только для игрового (художественного) детского кино. Также в стране действует программа «Пушкинская карта» национального проекта «Семья», которая позволяет молодежи в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать кино, музеи, театры и другие культурные мероприятия.