Имущество МУП «Котово-Водоканал» вернули муниципалитету за 5% стоимости
Конкурсный управляющий может продать оставшиеся трубопроводы и насосные станции
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд исключил из конкурсной массы обанкротившегося МУП «Котово-Водоканал» 24 объекта инфраструктуры и передал их администрации городского поселения Котово Волгоградской области. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Коллегия отменила июльское решение волгограсдкого арбитража, которое обязывало муниципалитет принять 398 объектов водоснабжения и водоотведения и выплатить конкурсному управляющему 6,45 млн руб. В апелляции администрация и прокуратура доказали, что 24 объекта (здания диспетчерской, гаража, конторы, ангар, а также спецтехника: экскаваторы, тракторы, автоцистерны) образуют единый имущественный комплекс. Без него функционирование систем жизнеобеспечения города невозможно.
Ранее эти же объекты уже исключались из банкротной массы предшественника должника — МУП «Водоканал». Апелляция указала, что социальное предназначение объектов ЖКХ является обременением, снижающим их рыночную стоимость. С учетом износа сетей и дефицита местного бюджета суд снизил компенсацию до 482 тыс. руб. (5% от остаточной стоимости). В рассрочке платежа муниципалитету было отказано.
27 октября Арбитражный суд Волгоградской области снял блокировавшие торги обеспечительные меры. Теперь конкурсный управляющий Валерий Лукъянов может реализовать оставшиеся 374 объекта (трубопроводы, насосные станции, земельные участки) для расчета с кредиторами, среди которых главный — ПАО «Волгоградэнергосбыт» (общий долг превышал 17 млн руб.).