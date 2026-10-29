Имущество МУП «Котово-Водоканал» вернули муниципалитету за 5% стоимости

Ранее эти же объекты уже исключались из банкротной массы предшественника должника — МУП «Водоканал». Апелляция указала, что социальное предназначение объектов ЖКХ является обременением, снижающим их рыночную стоимость. С учетом износа сетей и дефицита местного бюджета суд снизил компенсацию до 482 тыс. руб. (5% от остаточной стоимости). В рассрочке платежа муниципалитету было отказано.