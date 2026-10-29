Кассация отказалась смягчить наказание приставу из Ростова по делу о 3,2 млн рублей

По материалам дела, в 2023 году сотрудница Мясниковского районного отделения судебных приставов помогла коллеге решить вопрос с назначением на руководящую должность. Через знакомого, который представлялся сотрудником силового ведомства, она организовала передачу 3,2 млн руб. якобы должностным лицам. При этом 1,1 млн руб. она оставила себе.