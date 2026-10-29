Кассация отказалась смягчить наказание приставу из Ростова по делу о 3,2 млн рублей
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал бывшему судебному приставу из Ростова-на-Дону в переквалификации преступления и смягчении наказания. Суд не нашел оснований для изменения квалификации ее действий или отсрочки исполнения приговора.
По материалам дела, в 2023 году сотрудница Мясниковского районного отделения судебных приставов помогла коллеге решить вопрос с назначением на руководящую должность. Через знакомого, который представлялся сотрудником силового ведомства, она организовала передачу 3,2 млн руб. якобы должностным лицам. При этом 1,1 млн руб. она оставила себе.
Мясниковский районный суд признал женщину виновной в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. Ей назначили 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, штраф в размере 12,9 млн руб., лишили специального звания и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет.
Апелляционная инстанция уточнила размер взятки и смягчила наказание до 7 лет и 4 месяцев лишения свободы, снизив штраф до 9,6 млн руб. Кассационный суд оставил решение без изменений.