Крайсуд оставил в силе приговор фигурантам дела о краже ювелирных изделий на 7,6 млн рублей
Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор четырем фигурантам дела о краже ювелирных изделий из магазина «Фаворит» в Армавире на сумму более 7,6 млн руб. Решение вступило в законную силу, сообщили в суде.
По материалам дела, в феврале 2024 года Рустам Караибрагимов разработал план хищения и привлек к нему Мевлута Караибрагим-Оглы, Александра Васьковского и Али Зульдуф-Оглы. В марте сообщники ночью проникли в магазин, отсоединили от сигнализации сейф с украшениями и вынесли его через окно. В другом помещении они вскрыли сейф и похитили 204 золотых изделия 585-й пробы общим весом 759,58 г. Ущерб с учетом стоимости сейфа составил 7,62 млн руб. Похищенное вывезли за пределы Армавира и распорядились им по своему усмотрению.
Кроме того, суд установил, что в ноябре 2024 года Мевлут Караибрагим-Оглы во время конфликта в СИЗО №2 в Армавире избил сокамерника. От полученных травм тот скончался в больнице.
Армавирский городской суд признал всех четверых виновными в краже в особо крупном размере. Мевлут Караибрагим-Оглы также осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.
Рустаму Караибрагимову назначено семь лет колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб., Александру Васьковскому — шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Мевлут Караибрагим-Оглы получил 13 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб., Али Зульдуф-Оглы — один год и два месяца колонии строгого режима.
С осужденных также взыскали более 7 млн руб. в счет возмещения имущественного ущерба и компенсации морального вреда. Апелляционная инстанция признала приговор законным и справедливым и оставила его без изменений.