Крайсуд оставил в силе приговор фигурантам дела о краже ювелирных изделий на 7,6 млн рублей

По материалам дела, в феврале 2024 года Рустам Караибрагимов разработал план хищения и привлек к нему Мевлута Караибрагим-Оглы, Александра Васьковского и Али Зульдуф-Оглы. В марте сообщники ночью проникли в магазин, отсоединили от сигнализации сейф с украшениями и вынесли его через окно. В другом помещении они вскрыли сейф и похитили 204 золотых изделия 585-й пробы общим весом 759,58 г. Ущерб с учетом стоимости сейфа составил 7,62 млн руб. Похищенное вывезли за пределы Армавира и распорядились им по своему усмотрению.