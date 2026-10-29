Противопожарная служба Дона получила почти 495 млн рублей за девять месяцев

В Ростовской области за девять месяцев 2026 года на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности направили 494,8 млн руб. Это 69% от объема средств, предусмотренного сводной бюджетной росписью на год. Такие данные содержатся в отчете о реализации государственной программы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».