Противопожарная служба Дона получила почти 495 млн рублей за девять месяцев
В Ростовской области за девять месяцев 2026 года на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности направили 494,8 млн руб. Это 69% от объема средств, предусмотренного сводной бюджетной росписью на год. Такие данные содержатся в отчете о реализации государственной программы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
На 2026 год на пожарную безопасность предусмотрено 717,5 млн руб. Средства направляются, в частности, на финансирование государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Ростовской области».
Отдельно на защиту населения от чрезвычайных ситуаций за отчетный период направили 234,3 млн руб. из предусмотренных на год 345,1 млн руб. Финансирование охватывает работу областной поисково-спасательной службы, учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и складов гражданской обороны.
В рамках этого направления также проанализировали потребность в медицинском имуществе для резерва материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций. В отчете указано, что контракты на поставку такого имущества заключены, поставка и оплата проведены.