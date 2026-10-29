В Ростовской области на работу 112 и «Безопасного города» направили 533 млн рублей

В Ростовской области за девять месяцев 2026 года на обеспечение работы системы-112 и региональной системы оповещения и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» направили 532,9 млн руб. Это 57,6% от объема средств, предусмотренного сводной бюджетной росписью на год. Об этом говорится в отчете о реализации региональной программы по защите населения от чрезвычайных ситуаций, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».