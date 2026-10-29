В Ростовской области на работу 112 и «Безопасного города» направили 533 млн рублей
В Ростовской области за девять месяцев 2026 года на обеспечение работы системы-112 и региональной системы оповещения и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» направили 532,9 млн руб. Это 57,6% от объема средств, предусмотренного сводной бюджетной росписью на год. Об этом говорится в отчете о реализации региональной программы по защите населения от чрезвычайных ситуаций, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
На весь 2026 год на эти цели предусмотрено 925,9 млн руб. В рамках программы также финансируется работа систем видеонаблюдения, интегрированных в комплекс «Безопасный город», в 75 государственных учреждениях Ростовской области.
За отчетный период заключен один контракт на обеспечение функционирования системы 112 и комплекса «Безопасный город». Еще два контракта заключены на годовое техническое обслуживание региональной системы оповещения.
По итогам девяти месяцев достигнуты шесть из 16 контрольных точек по этому направлению. Еще десять запланированы до конца года.