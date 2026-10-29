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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону завершают благоустройство сквера Строителей

В Ростове-на-Дону благоустройство сквера Строителей выходит на завершающий этап. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.
Подрядчик, по данным властей, заканчивает установку элементов благоустройства и озеленение территории. В сквере установили уличное освещение, проложили коммуникации и водопровод для полива, уложили тротуарную плитку, а также смонтировали детский игровой комплекс и спортивную площадку.
Сейчас рабочие устанавливают скамейки и урны, завершают высадку деревьев и кустарников. Глава города отметил, что решение об обновлении сквера приняли по итогам онлайн-голосования жителей.
Константин Соловьев