В Ростове-на-Дону завершают благоустройство сквера Строителей

Подрядчик, по данным властей, заканчивает установку элементов благоустройства и озеленение территории. В сквере установили уличное освещение, проложили коммуникации и водопровод для полива, уложили тротуарную плитку, а также смонтировали детский игровой комплекс и спортивную площадку.