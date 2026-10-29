Жителя Барды обвинили в дроперстве

Как установило следствие, в феврале 2026 года обвиняемый передал третьему лицу оформленные на свое имя две банковские карты и пин-коды, получив за это 5 тыс. руб. Позже карты были использованы для перевода 700 тыс. руб., похищенных у жителей Приморского края и Оренбургской области. Также выявлено, что неустановленные лица, используя карты обвиняемого, осуществили операции по выдаче денежных средств в размере 328 тыс. руб. При этом владелец платежных средств участия в транзакциях не принимал и не знал, кто ими пользовался.