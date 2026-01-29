Прекращено банкротство «Липецкого завода тепличных конструкций»

Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (ЛЗТК), удовлетворив ходатайство об отказе от заявления кредитора — воронежского ООО «АВА-трейд». Информация об этом следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление о признании ЛЗТК банкротом «АВА-трейд» подал в ноябре 2025 года, было возбуждено дело о несостоятельности. Кредитор просил утвердить временным управляющим Михаила Свиридова из ВАУ «Достояние», а также ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде ареста недвижимого имущества ЛЗТК и долей в уставном капитале. Однако суд отказал в этом. 26 января «АВА-трейд» ходатайствовал об отказе от иска. В документах поясняется, что задолженность перед воронежской компанией погашена.

В конце августа воронежский арбитраж удовлетворил иск «АВА-трейд» о взыскании с ЛЗТК 74,7 млн руб. Сумма основывалась на задолженности по договору поставки алюминиевого профиля и пени.

По данным Rusprofile, ООО «АВА-трейд» зарегистрировано в Семилукском районе Воронежской области в июле 2008 года. Уставный капитал компании составляет 601,6 млн руб. Контроль над обществом осуществляют Сергей Солодов и Антон Воронов через ООО «АЛ5 инвест» (16,89%) и ООО «МАК» (83,11%). Генеральным директором с февраля 2024 года является Андрей Гусев. По итогам 2024 года выручка компании составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 39 млн руб. ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» зарегистрировано в городе Грязи Липецкой области в 2014 году. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 13,4 тыс. руб. Единственный владелец общества — ставропольское ООО «Созвездие», принадлежащее Эдуарду Андрусенко (99,99%) и Ивану Севостьянову (0,01%). Согласно данным ЕГРЮЛ, доля находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Генердиректором предприятия с июня 2025 года является Николай Барышников. По итогам 2024 года выручка ЛЗТК достигла 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 203 млн руб.

14 октября в отношении «Липецкого кузнечного завода» введена процедура наблюдения по заявлению ООО «Промышленные компоненты» из Чувашской Республики. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в ЛКЗ, возврат в процедуру наблюдения был инициирован самим должником.

Анна Швечикова