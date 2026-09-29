Суд снова рассмотрит иск о банкротстве «Липецкого завода тепличных конструкций»

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск о признании несостоятельным ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (ЛЗТК). Заявителем выступила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Саратовской области. Размер требований составляет 92 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, задолженность предприятия состоит из 86,2 млн основного долга и 5,8 млн руб. пени. Заявитель просит утвердить в качестве конкурсного управляющего Александра Кузина из числа членов ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Судебное заседание назначено на 20 октября.

По данным Rusprofile, ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» зарегистрировано в городе Грязи Липецкой области в 2014 году. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал составляет 13,4 тыс. руб. Единственный владелец общества — ставропольское ООО «Созвездие», принадлежащее Эдуарду Андрусенко. Согласно данным ЕГРЮЛ, доля находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Генеральным директором предприятия с июня 2025 года является Николай Барышников. В 2025 году ЛЗТК выручил 1,5 млрд, чистая прибыль составила 521 млн руб.

За последний год завод уже во второй раз сталкивается с угрозой банкротства. В январе 2026 года Арбитражный суд Липецкой области прекратил аналогичное производство, инициированное воронежским ООО «АВА-трейд» (контролируют Сергей Солодов и Антон Воронов). Тогда должнику удалось избежать банкротства, полностью погасив задолженность перед кредитором. В августе 2025 года «АВА-трейд» успешно взыскал с ЛЗТК 74,7 млн руб. недоимки и пени по договору поставки алюминиевого профиля.

Кабира Гасанова