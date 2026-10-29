В Прикамье увеличился средний размер POS-кредита
В сентябре в Пермском крае средний размер POS-кредита (кредиты гражданам, предоставленные в торговых точках) составил 70,1 тыс. руб. По сравнению с августом этот показатель увеличился на 5,1% (66,7 тыс. руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В России в сентябре 2026 года средний размер POS-кредитов составил 70,9 тыс. руб., сократившись по сравнению с августом на 2,6% (72,8 тыс. руб.). Наибольший средний размер выданных POS-кредитов был отмечен в Москве (86,8 тыс. руб.), Московской области (82,8 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (82,6 тыс. руб.).
Напомним, доля отказов по заявкам на POS-кредиты в сентябре 2026 года составила в Пермском крае 86,9%.