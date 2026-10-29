В Прикамье увеличился средний размер POS-кредита

В России в сентябре 2026 года средний размер POS-кредитов составил 70,9 тыс. руб., сократившись по сравнению с августом на 2,6% (72,8 тыс. руб.). Наибольший средний размер выданных POS-кредитов был отмечен в Москве (86,8 тыс. руб.), Московской области (82,8 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (82,6 тыс. руб.).