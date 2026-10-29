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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Башкортостан

В аэропорту Уфы сняли временные ограничения на полеты

В уфимском аэропорту сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает госкомитет республики по ЧС. При этом режим «Беспилотная опасность» продолжает действовать.
Как сообщал «Ъ-Уфа», сегодня в Башкирии силы Минобороны России и подразделения БАРС сбили восемь беспилотников, пытавшихся атаковать Стерлитамак. По словам мэра города Эмиля Шаймарданова, обломки беспилотников упали на территорию одного из предприятий и нанесли мелкие повреждения. Завод работает в штатном режиме.
Майя Иванова