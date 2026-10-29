В аэропорту Уфы сняли временные ограничения на полеты

Как сообщал «Ъ-Уфа», сегодня в Башкирии силы Минобороны России и подразделения БАРС сбили восемь беспилотников, пытавшихся атаковать Стерлитамак. По словам мэра города Эмиля Шаймарданова, обломки беспилотников упали на территорию одного из предприятий и нанесли мелкие повреждения. Завод работает в штатном режиме.