В Ростовской области предпринимателя обвиняют в мошенничестве на 6,8 млн рублей
Зимовниковский районный суд уголовное дело, возбужденное в отношении индивидуального предпринимателя и по обвинению в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Как следует из карточки дела на сайте суда, речь идет о главе крестьянского (фермерского) хозяйства Исломе Мамадалиеве. По версии обвинения, с 18 июня 2024 года по 9 января 2025 года предприниматель путем обмана похитил 6,85 млн руб., распорядителем которых является правительство Ростовской области.
Уголовное дело принято к производству суда.