В Ростовской области предпринимателя обвиняют в мошенничестве на 6,8 млн рублей

Как следует из карточки дела на сайте суда, речь идет о главе крестьянского (фермерского) хозяйства Исломе Мамадалиеве. По версии обвинения, с 18 июня 2024 года по 9 января 2025 года предприниматель путем обмана похитил 6,85 млн руб., распорядителем которых является правительство Ростовской области.