— Опыт практикующего врача — это фундаментальный актив для Межведомственной рабочей группы по здоровьесбережению. Зачастую такие группы состоят из чиновников, юристов и специалистов по охране труда. Они мыслят категориями отчетности и формальных приказов. Врач привносит в эту среду клиническое мышление, понимание реальной картины заболеваемости и авторитет “человека, который видит последствия”. Самый большой вклад — перевод медицинских данных на язык бюджета и управления. Врач объясняет, почему работа в неблагоприятных условиях без профилактики приведет к росту инвалидности и страховых выплат, рисует прямую связь: «Частые больничные у сварщиков с бронхитом» = «Снижение производительности и срыв сроков заказа». Врач учит работодателя видеть в сотруднике актив, который нуждается в обслуживании. Врач умеет разговаривать с пациентами просто. Этот навык критически важен для составления листовок, плакатов и обучающих роликов, которые не будут выглядеть оторванными от жизни. Врач в межведомственной группе валидирует данные, предлагает работающие алгоритмы и имеет моральный авторитет.