«Врач учит работодателя видеть в сотруднике актив»
Доктор Татьяна Таютина — о корпоративных программах сбережения здоровья
В Ростовской области работодатели все чаще сталкиваются с вопросом: считать ли здоровье сотрудника его личной проблемой или частью корпоративной стратегии. Об актуальности перехода от лечения осложнений к предотвращению болезней и о том, почему малый и средний бизнес Дона пока неохотно вкладывается в здоровьесбережение персонала, рассказала доктор медицинских наук, терапевт, кардиолог и пульмонолог Татьяна Таютина.
— Как за последний год в Ростовской области изменилась ситуация с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями?
— Ситуация в Ростовской области и на юге в целом характеризуется устойчивым трендом на улучшение ранней диагностики, хотя эпидемиологическая нагрузка остается высокой. В стране ССЗ по-прежнему занимают первое место в структуре смертности. Однако за последний год, во-первых, наблюдается рост охвата населения диспансеризацией. Во-вторых, продолжается переоснащение сосудистых центров и первичных отделений. В-третьих, увеличилось число операций по стентированию при остром коронарном синдроме. Время от поступления пациента в стационар до операции в ведущих клиниках Ростова сократилось до нормативных показателей (менее 90 мин.). В-четвертых, в сельских районах Дона активно внедряется передача ЭКГ по цифровым каналам. Это позволяет выявлять ишемию на ранних стадиях — до развития инфаркта.
Стабильной является ситуация с выдачей бесплатных лекарств пациентам, перенесшим инфаркт или инсульт, в течение двух лет после события. Это снизило число повторных госпитализаций.
— А если говорить о болезнях легких?
— В раннюю диагностику активно внедряется низкодозная компьютерная томография, в особенности при обследовании групп риска (курильщики со стажем более 30 лет, работники вредных производств). Благодаря этому вырос процент выявления рака легкого на I–II стадиях, когда возможно радикальное лечение. Кроме того, в регионе (на базе санаториев и областной больницы) заработали программы легочной реабилитации для пациентов с фиброзными изменениями в легких после COVID-19.
Таким образом, можно сказать, что позитивные изменения есть, и они значительны именно в сфере ранней диагностики. Однако из-за увеличения продолжительности жизни и распространенности хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), общая статистика заболеваемости остается высокой.
Но в целом система здравоохранения юга смещает акцент с «лечения осложнений» на «предотвращение развития болезни». Это главный тренд 2026 года.
— Как терапевт, кардиолог и пульмонолог со стажем работы более 26 лет, что бы вы изменили в системе здравоохранения региона?
— До недавнего времени в работе системы здравоохранения, и не только Ростовской области, акцент делался на борьбу с уже случившейся патологией (инфаркт, инсульт, злокачественное новообразование), а не на предотвращение вероятности ее развития. Профилактические мероприятия были формальными. В последний год многое изменилось. Сейчас идет перестройка на раннее выявление предрисков развития заболеваний.
Однако по-прежнему главный барьер для развития здравоохранения на Дону — инертность населения в отношении собственного здоровья и разобщенность взаимодействия с работодателями. Исследования показывают: люди в два раза сильнее боятся потерять, чем хотят приобрести.
Поэтому простому жителю региона надо говорить не «Вы будете здоровее», а «Вы рискуете потерять возможность управлять машиной, если не проверите зрение вовремя». Своя формулировка есть и для работодателя: не «Сотрудники будут реже болеть», а «Вы потеряете квалифицированного сотрудника на две недели в самый пик сезона, если не организуете вакцинацию».
— В Ростовской области уже год действует межведомственная рабочая группа по здоровьесбережению работающего населения. Что уже удалось сделать?
— Работа группы при активном участии Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) и Ростовского регионального отделения РСПП направлена на переход от преимущественно лечебной модели к системной профилактике и управлению модифицируемыми факторами риска ХНИЗ непосредственно на рабочем месте. Главный результат этой работы — в постепенном изменении подхода к здоровью работающего человека. Оно становится не только вопросом личной ответственности, но и важной составляющей корпоративной политики и региональной системы профилактики. В основе такого подхода — принцип модификации рисков. Если воздействие фактора невозможно полностью устранить, то необходимо последовательно снижать связанный с ним вред с использованием научно обоснованных методов.
Донской опыт показывает возможность формирования по инициативе АМСМР региональной межведомственной экспертной площадки для развития корпоративного здоровья и профилактики факторов риска ХНИЗ. Межведомственная группа на площадке регионального отделения РСПП позволяет создать основу для системного взаимодействия АМСМР с медицинским сообществом, работодателями, специалистами по управлению персоналом и другими экспертами. Это соответствует актуальным направлениям Стратегии развития здравоохранения РФ до 2030 года, включая развитие корпоративных программ охраны здоровья работающих граждан, профилактику ХНИЗ и формирование здоровьесберегающей среды. Полученный опыт доказывает востребованность медицинской экспертизы в сфере модификации факторов риска при формировании взвешенных регуляторных и нормативных решений, развитии корпоративных программ профилактики и интеграции культуры здоровья на рабочих местах.
— Что имеет здесь особое значение?
— Адресные корпоративные программы. Их задача не просто в проведении отдельных профилактических мероприятий, а в выявлении реальных факторов риска среди работников и в последующем воздействии на них. Для этого может использоваться стартовый аудит распространенности факторов риска ХНИЗ с формированием корпоративного «Паспорта здоровья», на основании которого определяются профилактические мероприятия.
Такой подход позволяет оценивать не только медицинский, но и экономический результат корпоративных программ. Так, можно анализировать динамику факторов риска, уровень абсентеизма, затраты на медобслуживание, вовлеченность и удовлетворенность сотрудников, охват их профилактическими программами.
Вместе с тем одной из основных нерешенных задач остается масштабирование успешных практик. Крупный и социально ответственный бизнес значительно активнее внедряет корпоративные программы здоровья, тогда как малые и средние предприятия (МСП) пока охвачены ими существенно меньше. Поэтому следующий этап работы должен быть связан с распространением эффективных моделей здоровьесбережения среди представителей МСП и созданием условий, при которых участие работодателя в сохранении здоровья работников становится экономически и организационно оправданным.
Необходимо учитывать, что Межведомственная рабочая группа, прежде всего, экспертная и координационная площадка. Ее возможности заключаются в разработке рекомендаций, объединении представителей здравоохранения, работодателей и экспертного сообщества, распространении успешных практик и формировании предложений для совершенствования системы.
Перспективное направление — развитие подхода, ориентированного на управление рисками, повышение охвата сотрудников корпоративными программами здоровья и переход от единичных профилактических инициатив к системному управлению факторами риска работающего населения.
— Как врачебный опыт помогает вам на посту председателя рабочей группы?
— Опыт практикующего врача — это фундаментальный актив для Межведомственной рабочей группы по здоровьесбережению. Зачастую такие группы состоят из чиновников, юристов и специалистов по охране труда. Они мыслят категориями отчетности и формальных приказов. Врач привносит в эту среду клиническое мышление, понимание реальной картины заболеваемости и авторитет “человека, который видит последствия”. Самый большой вклад — перевод медицинских данных на язык бюджета и управления. Врач объясняет, почему работа в неблагоприятных условиях без профилактики приведет к росту инвалидности и страховых выплат, рисует прямую связь: «Частые больничные у сварщиков с бронхитом» = «Снижение производительности и срыв сроков заказа». Врач учит работодателя видеть в сотруднике актив, который нуждается в обслуживании. Врач умеет разговаривать с пациентами просто. Этот навык критически важен для составления листовок, плакатов и обучающих роликов, которые не будут выглядеть оторванными от жизни. Врач в межведомственной группе валидирует данные, предлагает работающие алгоритмы и имеет моральный авторитет.
— Насколько охотно бизнес Дона идет на внедрение комплексных программ здоровьесбережения?
— Донской бизнес идет на внедрение комплексных программ здоровьесбережения неохотно, избирательно и зачастую формально. В вопросах здоровья наблюдается глубочайшее расслоение между «белыми гигантами» и «серым малым бизнесом». Донской бизнес в массе своей не готов платить за здоровье персонала добровольно.
— Топ-менеджмент предприятий воспринимает это как лишнюю статью расходов?
— Внедрение комплексных программ происходит либо под административным давлением (на крупных заводах), либо в режиме имитации (в среднем бизнесе), либо отсутствует вовсе. Для перелома ситуации нужны не только призывы межведомственной группы, а экономические стимулы: налоговые вычеты за здоровый коллектив, скидки по взносам на травматизм за отсутствие профзаболеваний и жесткие санкции за «липовые» медосмотры в частных клиниках. Пока же донской бизнес руководствуется старым правилом: «Здоровье работника — проблема самого работника».
— Какие элементы корпоративной программы — от отказа от курения и контроля артериального давления до микроклимата на рабочем месте — дают максимальный экономический и медицинский эффект?
— Для того чтобы убедить бизнес вкладываться в здоровье, надо говорить с ним на языке цифр (возврат инвестиций, производительность труда) и медицинской статистики (снижение рисков, годы качественной жизни).
В Ростовской области сильно развита промышленность, есть вредные производства. И это надо учитывать, когда мы говорим о сумме факторов и их влиянии. Например, сочетание «курение + угольная пыль» в 10–15 раз усиливает риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и рака. Отказ от вредной привычки дает не только медицинский, но и экономический эффект. Прежде всего рост производительности: курильщик ежедневно тратит на перекуры 1–2 часа рабочего времени. Отказ экономит работодателю до 15% времени. Кроме того, на предприятиях с горючими материалами и пылью (элеваторы, мукомольни, шахты) курение — прямой риск развития чрезвычайной ситуации.
Если составить сводный рейтинг по соотношению «цена/эффект» для работодателя, то он будет выглядеть так: контроль плюс отказ от курения — это максимальный медицинский эффект, минимальные финансовые вложения, мгновенный прирост производительности и снижение аварийности. Вакцинация — быстрый экономический эффект уже в первый год. Здоровое питание и спорт — отложенный эффект, работает на снижение «ползучих» затрат на ДМС и больничные через 2–3 года, но при этом требует смены менталитета.
Вывод: лучшая программа — не та, что существует только на бумаге, а та, что встроена в повседневную жизнь предприятия. Поставили в цехе тонометр, обеспечили работников водой в жару, предусмотрели необходимые перерывы — это уже реальные меры профилактики.
При выраженной табачной зависимости приоритетным является прекращение употребления табака. Если полный отказ на данном этапе затруднен, пациенту может быть предоставлена информация о существующих подходах к снижению воздействия табачного дыма, с учетом научных данных и индивидуальных обстоятельств. При этом несовершеннолетние должны быть полностью ограждены от доступа к любой никотинсодержащей продукции в строгом соответствии с законом.
На предприятиях разумно разграничивать места для курения сигарет и потребления других никотинсодержащих продуктов. Важно: эти места надо оборудовать так, чтобы ограждать окружающих. В любом случае конечной целью остается полный отказ сотрудников предприятий от потребления табака и никотина в любом виде.
Это и есть прагматичный, рискориентированный подход: не ограничиваться запретами и рекомендациями, а учитывать реальное поведение людей и создавать условия, позволяющие последовательно снижать риски для здоровья. Именно из таких конкретных решений, встроенных в рабочий быт, складывается работающая корпоративная программа здоровья.
— Какие барьеры можно преодолевать благодаря тесному взаимодействию медицины, бизнеса и власти?
— Такое взаимодействие позволяет преодолевать системные барьеры, которые невозможно решить поодиночке. В контексте Ростовской области с ее спецификой (длинная логистика, вредные производства, дефицит кадров), такая синергия помогает преодолеть главный парадокс современной системы: медицина перестает быть «службой сопровождения больных» и становится «поддержкой бизнеса». Бизнес перестает быть «спонсором больничных» и становится «заказчиком здоровья». Власть становится «инвестором в человеческий капитал».
— Как изменилось отношение работников к своему здоровью за последние годы?
— Отношение работников Ростовской области (и юга России в целом) к собственному здоровью за последние 3–5 лет претерпело заметную, но неоднородную и противоречивую трансформацию. Оно стало более осознанным, требовательным, но при этом тревожным и потребительским: люди перестали бояться узнавать о своих болезнях, появился реальный спрос на здоровый образ жизни (ЗОЖ) и качественные медосмотры. Однако осознанность не конвертируется в дисциплину. Курение, переедание, игнорирование лечения и надежда на «волшебную таблетку» остаются массовыми проблемами.
Сейчас главный вызов для работодателя и медицины — изменение работника. Он уже не тот, что пять лет назад. Он задает вопросы, ищет информацию в интернете и требует качества. Фиктивные медосмотры и формальные программы здоровья больше не удовлетворяют даже рядовой персонал. Это создает хорошую почву для реформ.
— Какие три шага должен сделать любой работодатель Дона, чтобы запустить в коллективе эффективную программу сохранения здоровья?
— Запуск эффективной программы здоровья на предприятии Ростовской области требует учета местной специфики: сезонной жары, высокой доли физического труда (особенно в АПК, промышленности, добыче ископаемых) и определенного недоверия работников к «бумажным» инициативам.
Таким образом, три конкретных шага, которые должен сделать работодатель (будь то завод в Таганроге или агрофирма в Сальске) для того, чтобы программа действительно сработала, а не стала галочкой для отчета, будут такими: первый шаг — диагностика; второй — доступность помощи; третий — мотивация. Эти шаги превращают любую программу здоровьесбережения работника из красивого лозунга в эффективно работающий механизм.