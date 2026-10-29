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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

На Кубани мужчину задержали при попытке сбыта автомата и 275 патронов

В Тихорецке возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном сбыте автомата Калашникова и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ). На время следствия его заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным правоохранителей, задержанный пытался продать автомат АКС-74, 275 патронов и магазин к оружию, который хранил у себя дома. Предварительно, оружие и боеприпасы мужчина привез из зоны проведения специальной военной операции.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.
Константин Соловьев