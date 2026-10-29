На Кубани мужчину задержали при попытке сбыта автомата и 275 патронов

В Тихорецке возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном сбыте автомата Калашникова и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ). На время следствия его заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.