Путин поздравил с победой в чемпионате мира по борьбе свердловчанку Касабиеву
Спортсменка из Свердловской области Алина Касабиева стала победительницей в чемпионате мира по вольной борьбе среди женщин в весовой категории до 65 кг. Президент России Владимир Путин направил ей поздравительную телеграмму, сообщили в правительстве страны.
«Выдержка, твердый характер, настрой на победный результат помогли Вам превзойти сильных и опытных соперниц, вписать яркую страницу в летопись отечественного спорта высших достижений. Желаю Вам новых успехов, удачи и всего самого доброго»,— сказал президент.
Соревнования проходят в Астане с 24 октября по 1 ноября — российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, Алина Касабиева победила в финале Ирину Рингачи из Молдавии со счетом 6:3. Кроме того, в сентябре на Спартакиаде народов России спортсменка принесла региону серебряную медаль по женской борьбе.