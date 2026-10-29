Путин поздравил с победой в чемпионате мира по борьбе свердловчанку Касабиеву

Соревнования проходят в Астане с 24 октября по 1 ноября — российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, Алина Касабиева победила в финале Ирину Рингачи из Молдавии со счетом 6:3. Кроме того, в сентябре на Спартакиаде народов России спортсменка принесла региону серебряную медаль по женской борьбе.