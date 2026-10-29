Жителя Кузбасса осудили за ограбление ювелирного магазина на 8,6 млн рублей

По версии следствия, в июле 2025 года фигурант дела приехал к ювелирному магазину в Киселевске. В помещении злоумышленник направил на продавца газовый пистолет и пригрозил расправой. Затем нападавший разбил топором витрины и забрал золотые изделия общей стоимостью более 8,6 млн руб.