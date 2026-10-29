Жителя Кузбасса осудили за ограбление ювелирного магазина на 8,6 млн рублей
Киселевский горсуд вынес приговор жителю Прокопьевска (Кузбасс) по делу об ограблении ювелирного магазина почти на 9 млн руб. Его признали виновным в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222), подделке идентификационного номера транспортного средства (ч. 1 ст. 326) и разбое (ч. 4 ст. 162). По совокупности преступлений ему назначено 11,5 года колонии строгого режима, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По версии следствия, в июле 2025 года фигурант дела приехал к ювелирному магазину в Киселевске. В помещении злоумышленник направил на продавца газовый пистолет и пригрозил расправой. Затем нападавший разбил топором витрины и забрал золотые изделия общей стоимостью более 8,6 млн руб.
Кроме того, суд постановил конфисковать в собственность государства автомобиль, который житель Кузбасса использовал при ограблении.