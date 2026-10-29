Исполнение требований к приютам для животных на Дону оценили в 1 млрд рублей
В Ростовской области введение новых требований к работе приютов для животных может потребовать от организаций около 1 млрд руб. на обустройство помещений. При этом совокупные расходы на соблюдение новых правил в течение шести лет оцениваются в 239,5 млн руб. Такие расчеты приведены в заключении министерства экономического развития региона об оценке регулирующего воздействия проекта постановления правительства области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Документ подготовило управление ветеринарии. Он предусматривает обновление действующего с 2020 года порядка работы приютов. В частности, предлагается установить новые требования к хранению биологических и твердых коммунальных отходов, срокам содержания животных и их выбытия, а также фото- и видеофиксации стерилизации и маркирования. Кроме того, проект предусматривает изменение сроков стерилизации и послеоперационного содержания животных.
По оценке разработчика, под действие регулирования подпадут 11 хозяйствующих субъектов. Расходы на обустройство помещений составят в среднем 93,5 млн руб. на один приют, или 1,03 млрд руб. в совокупности. Затраты на выполнение текущих требований к содержанию животных в первый год оцениваются в 36 млн руб., в последующие годы — в 37,5–44,1 млн руб. ежегодно. Альтернативные издержки составят 65,1 млн руб. для всех организаций.
Минэкономразвития региона выдало по проекту отрицательное заключение. Ведомство указало на наличие положений, вводящих избыточные обязанности и ограничения, а также на несоблюдение принципов установления обязательных требований. В частности, проект предусматривает вступление постановления в силу со дня официального опубликования, хотя для таких нормативных актов необходимо учитывать установленные федеральным законодательством сроки подготовки к исполнению новых требований.
Кроме того, министерство рекомендовало устранить дублирующие запреты на размещение приютов, дополнить документ требованиями к уборке и дезинфекции помещений, скорректировать технические параметры вольеров и уточнить терминологию. Ведомство также предложило определить срок действия обязательных требований не более шести лет.