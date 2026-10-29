Исполнение требований к приютам для животных на Дону оценили в 1 млрд рублей

По оценке разработчика, под действие регулирования подпадут 11 хозяйствующих субъектов. Расходы на обустройство помещений составят в среднем 93,5 млн руб. на один приют, или 1,03 млрд руб. в совокупности. Затраты на выполнение текущих требований к содержанию животных в первый год оцениваются в 36 млн руб., в последующие годы — в 37,5–44,1 млн руб. ежегодно. Альтернативные издержки составят 65,1 млн руб. для всех организаций.