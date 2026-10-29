В Пермском крае в результате атаки БПЛА повреждена промплощадка

Расчеты ПВО и бойцы мобильных огневых групп сегодня сбили над территорией Пермского края десять беспилотников. Как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, в результате незначительные повреждения получила одна из промышленных площадок на севере региона. «Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», - отметил господин Махонин.