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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Минфин Ростовской области заключил 28 контрактов на 152 млн рублей

Министерство финансов Ростовской области по итогам закупок заключило 28 государственных контрактов на общую сумму 152 млн руб. Об этом говорится в отчете о реализации региональной программы управления госфинансами за девять месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
На информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса в рамках программы в 2026 году предусмотрено 562,4 млн руб. За январь—сентябрь фактически освоено 358,2 млн руб., или 63,7% от годового объема.
По итогам закупок региональный Минфин также направил предложения о перераспределении 786 тыс. руб. сэкономленных средств на пополнение резервного фонда правительства области.
Наталья Белоштейн