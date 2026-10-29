Минфин Ростовской области заключил 28 контрактов на 152 млн рублей
Министерство финансов Ростовской области по итогам закупок заключило 28 государственных контрактов на общую сумму 152 млн руб. Об этом говорится в отчете о реализации региональной программы управления госфинансами за девять месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
На информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса в рамках программы в 2026 году предусмотрено 562,4 млн руб. За январь—сентябрь фактически освоено 358,2 млн руб., или 63,7% от годового объема.
По итогам закупок региональный Минфин также направил предложения о перераспределении 786 тыс. руб. сэкономленных средств на пополнение резервного фонда правительства области.