Перелет на Кубань и обратно зимой в среднем обойдется в 31 тысячу рублей

«Одна из возможных причин — в условиях транспортных ограничений туристам сложно уверенно планировать поездки, особенно короткие, на три—шесть дней. При этом есть факторы, которые могут частично поддержать спрос,— например, введение с 1 декабря бесплатного ски-пасса на весь период проживания в Красной Поляне. Кроме того, на зимний отдых в горах влияют не только внешние факторы, но и погода — в прошлом году спрос в декабре снижался из-за малоснежного начала сезона»,— рассказал эксперт.