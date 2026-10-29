Перелет на Кубань и обратно зимой в среднем обойдется в 31 тысячу рублей
Средняя цена билетов в Краснодарский край и обратно при бронировании на зиму жителями других регионов в октябре составила порядка 18 тыс. руб. на поезд и 31 тыс. руб. на самолет. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики сервиса путешествий «Туту».
Директор по развитию партнерской сети сервиса путешествий «Туту» Эмиль Зиядинов уточнил, что по данным на середину октября можно оценивать только очень глубокие бронирования на декабрь и первую половину января. Например, продажи железнодорожных билетов на февраль пока еще не открылись.
«В целом путешественники в течение всего года бронируют билеты ближе к дате поездки — это общий тренд по всем видам транспорта. Если смотреть билеты и проживание на зиму в Краснодарский край, то их пока бронируют чуть медленнее, чем на прошлый зимний сезон»,— рассказал эксперт.
По словам Эмиля Зиядинова, средняя длительность бронирования путешествий в зимний сезон выросла с 3,7 до 4,7 ночи, несмотря на то что общее количество праздничных дней на Новый год ниже — 11 против 12 (-8,5% длительности праздников).
«Одна из возможных причин — в условиях транспортных ограничений туристам сложно уверенно планировать поездки, особенно короткие, на три—шесть дней. При этом есть факторы, которые могут частично поддержать спрос,— например, введение с 1 декабря бесплатного ски-пасса на весь период проживания в Красной Поляне. Кроме того, на зимний отдых в горах влияют не только внешние факторы, но и погода — в прошлом году спрос в декабре снижался из-за малоснежного начала сезона»,— рассказал эксперт.
Конкуренция в индустрии гостеприимства Краснодарского края становится более комплексной, отметил генеральный директор санатория «Кристалл» Борис Анкудинов. «Гостиницы и санатории конкурируют не только стоимостью размещения, расположением и уровнем комфорта, но и качеством впечатлений, разнообразием услуг, инфраструктурой и способностью формировать индивидуальное предложение для гостя. Особенно заметны изменения в санаторно-курортном сегменте. Современный гость ожидает от санатория не только традиционного лечения, но и высокого уровня гостиничного сервиса, продуманной гастрономии, эстетичной среды и возможностей для полноценного отдыха»,— прокомментировал эксперт.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», при бронировании средств размещения для зимнего отдыха в Краснодарском крае туристы чаще всего выбирают четырехзвездочные отели (20%). Подробнее о том, как идет бронирование курортов Краснодарского края на зимний период и как отельеры адаптируются к снижению спроса,— в материале «Холодный оптимизм».