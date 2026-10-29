На Дону выявили более 3 тысяч несоответствий в документах по госзакупкам
В Ростовской области за девять месяцев 2026 года выявили более 3 тыс. несоответствий в документах, связанных с государственными закупками и исполнением контрактов. Это следует из отчета о реализации региональной программы управления государственными финансами, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В частности, из 7,9 тыс. проверенных документов о планах-графиках закупок 648 не соответствовали установленным требованиям. Среди проектов контрактов, заключаемых с единственным поставщиком, нарушения выявили в 150 из 867 проверенных документов.
Также региональные власти проверили почти 8,5 тыс. документов о заключенных контрактах. По 1,3 тыс. были оформлены протоколы о несоответствии. В документах об исполнении контрактов выявили еще 1,8 тыс. несоответствия из 38,3 тыс. проверенных.
Всего в рамках контроля планов-графиков, проектов контрактов, сведений о заключенных и исполненных контрактах было оформлено почти 3,9 тыс. протоколов о несоответствии.
Кроме того, за девять месяцев в регионе провели 50 контрольных мероприятий в сфере государственного финансового контроля. По их результатам направили 37 представлений об устранении нарушений и 11 предписаний о возмещении ущерба Ростовской области. Также составили 125 протоколов об административных правонарушениях и вынесли 64 постановления о наложении штрафов.