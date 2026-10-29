На Дону выявили более 3 тысяч несоответствий в документах по госзакупкам

Кроме того, за девять месяцев в регионе провели 50 контрольных мероприятий в сфере государственного финансового контроля. По их результатам направили 37 представлений об устранении нарушений и 11 предписаний о возмещении ущерба Ростовской области. Также составили 125 протоколов об административных правонарушениях и вынесли 64 постановления о наложении штрафов.