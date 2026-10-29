Ростовская область направила на управление госфинансами 11,9 млрд рублей
В Ростовской области за девять месяцев 2026 года на реализацию государственной программы управления государственными и муниципальными финансами направили 11,9 млрд руб. Это 74,6% от предусмотренного на год объема финансирования — 15,95 млрд руб. Такие данные приведены в отчете правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Основная часть расходов пришлась на совершенствование межбюджетных отношений. На это направление было предусмотрено почти 15,4 млрд руб., из которых за девять месяцев освоено 11,5 млрд руб., или 75%.
На информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса в 2026 году выделено 562,4 млн руб. К концу сентября расходы по этому направлению составили 358,2 млн руб., или 63,7%.
По данным отчета, по итогам девяти месяцев риски невыполнения предусмотренных программой показателей отсутствуют. Фактов срыва мероприятий и нарушения сроков их исполнения власти не выявили.