Ростовская область направила на управление госфинансами 11,9 млрд рублей

В Ростовской области за девять месяцев 2026 года на реализацию государственной программы управления государственными и муниципальными финансами направили 11,9 млрд руб. Это 74,6% от предусмотренного на год объема финансирования — 15,95 млрд руб. Такие данные приведены в отчете правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».