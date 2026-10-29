В Северной Осетии из аварийного жилья планируют переселить 3,6 тысячи человек

По данным ведомства, с начала прошлого года в Северной Осетии расселили более 1,6 тыс. кв. м аварийного жилья. Республиканская программа переселения включает 124 многоквартирных дома, признанных аварийными в период с 2017 года по 2022 года. Всего планируется расселить 76,01 тыс. кв. м жилья, в котором проживают более 3,6 тыс. человека.