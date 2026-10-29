Видео пермского режиссера монтажа вошло в шорт-лист мировой премии
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«Проект 2025: One Motion Sequence» режиссера монтажа из Перми Никиты Диденко вошел в официальный шорт-лист премии в сфере маркетинга кино, игр и стримингов Clio Entertainment Awards 2026 в категории Streaming: Audio Visual Craft (Editing). Об этом сообщил сам режиссер.
Церемония награждения пройдет 19 ноября. Само видео опубликовано на ютуб-канале Matchcutter и представляет собой покадрово соединенные сцены из более чем 50 фильмов в единый непрерывный план. Склейки работают за счет физического совпадения векторов движения камеры и ритмического саунд-дизайна.
Никита Диденко является независимым режиссером монтажа и трейлермейкером. Ранее господин Диденко четыре года работал ведущим монтажером в «Игромании», сейчас — в проекте «Так Остро». В прошлом году его работа «Красота в последовательности» (Beauty in Sequence) вошла в шорт-лист основной рекламной премии Clio Awards 2025, взяла четыре золотые награды на американской Telly Awards и серебро Clio Entertainment 2025, уступив только трейлеру The Last of Us от HBO.