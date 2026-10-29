Видео пермского режиссера монтажа вошло в шорт-лист мировой премии

Никита Диденко является независимым режиссером монтажа и трейлермейкером. Ранее господин Диденко четыре года работал ведущим монтажером в «Игромании», сейчас — в проекте «Так Остро». В прошлом году его работа «Красота в последовательности» (Beauty in Sequence) вошла в шорт-лист основной рекламной премии Clio Awards 2025, взяла четыре золотые награды на американской Telly Awards и серебро Clio Entertainment 2025, уступив только трейлеру The Last of Us от HBO.