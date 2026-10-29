В Ростове сократили маршрут №24: конечной в будни станет Привокзальная площадь
Автобусный маршрут №24, связывающий улицу Горсоветскую и ЖК «Красные ворота» с центром Ростова-на-Дону, по будням больше не доезжает до ТРЦ «Мегамаг». Об этом сообщили в Ростовском городском транспорте.
Изменения уже внесены в реестр маршрутов и вступили в силу. Конечной точкой в будние дни станет Привокзальная площадь — витрина маршрутной логистики, которая у пассажиров «Красных ворот» теперь начинается с вокзальной.
Новая схема должна снизить интервал движения и, как следствие, время ожидания автобуса на улице Горсоветской — то есть удлинённая плечо до торгового центра, по этой версии, распыляло подвижной состав и растягивало цикл рейса.
Маршруты с разными схемами движения в разные дни — а иногда и разные схемы внутри одного дня — существуют в различных городах и районах Ростовской области.