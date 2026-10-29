Московская фирма «Лига» выкупит склады ВНЗМ в Стерлитамаке
ООО «Лига» стало единственным участником и победителем торгов имуществом башкирского ПАО «Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж"». Публичное предложение включало в себя нежилые помещения и здания в Стерлитамаке. За них «Лига» предложила в общей сложности 73,1 млн руб., говорится в публикации в Федресурсе.
Активы включают в себя склады, цеха, кладовые, ангары, мастерские и другие хозяйственные постройки, расположенные на Уфимском тракте и улице Аркадия Гайдара. Московская фирма предложила их выкупить без снижения начальной цены.
Ранее ВНЗМ продал активы в Новом Уренгое, несколько объектов в Стерлитамаке. Найти покупателя для торгового центра в Благовещенске не удалось. На очереди также 16 лотов обанкротившегося предприятия в Новом Уренгое и Мелеузе общей стоимостью 315 млн руб.
ООО «Лига» зарегистрировано в 2024 году в Москве. Учредителем фирмы с уставным капиталом 10 тыс. руб. является Маргарита Сорокина. По данным Rusprofile, в прошлом году выручка организации составила менее 1,2 млн руб., а чистая прибыль — 863 тыс. руб. О какой-либо деятельности компании не известно.