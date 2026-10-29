Московская фирма «Лига» выкупит склады ВНЗМ в Стерлитамаке

ООО «Лига» зарегистрировано в 2024 году в Москве. Учредителем фирмы с уставным капиталом 10 тыс. руб. является Маргарита Сорокина. По данным Rusprofile, в прошлом году выручка организации составила менее 1,2 млн руб., а чистая прибыль — 863 тыс. руб. О какой-либо деятельности компании не известно.