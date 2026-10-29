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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Башкортостан

В Уфе задержали криминального авторитета по подозрению в вымогательстве

Главное следственное управление МВД России по Башкирии возбудило уголовное дело по факту вымогательства (ст. 163 УК РФ) в отношении четырех уфимцев.
Как сообщили пресс-службы МВД по Башкирии и регионального УФСБ, фигурантами дела являются ранее неоднократно судимый 61-летний житель города и трое его предполагаемых сообщников в возрасте от 53 до 59 лет.
По данным «Ъ-Уфа», лидером группировки следствие считает известного в Уфе в 1990-х годах криминального авторитета Альберта Галимова. Ранее он был дважды судим.
В ведомствах пояснили, что фигуранты уголовного дела за процент знакомили бизнесменов с потенциальными инвесторами, а затем вымогали у них «дополнительные денежные средства, сопровождая требования оскорбительными высказываниями и угрозами».
В уголовном деле два эпизода. Общая сумма ущерба составляет более 1,8 млн руб.
Олег Вахитов