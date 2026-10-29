При строительстве дороги к Сибайскому ГОКу обещают сохранить древний курган
Сотрудник Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН Евгений Русланов одобрил проект охраны кургана «Заречье-13» на время строительства рудовозной дороги от Новопетровского месторождения к Сибайскому горно-обогатительному комбинату. Акт экспертизы опубликовало Башкультнаследие для общественных обсуждений.
Как сообщал «Ъ-Уфа», дорога протяженностью более 15 км должна пройти от северо-востока Хайбуллинского к юго-востоку Баймакского района, а затем — до Сибая. На участке трассы рядом с селом Ургаза в Баймакском районе археологи обнаружили одиночный курган «Заречье-13» в створе рудовозной дороги. В акте экспертизы говорится, что археологический памятник обладает научной, историко-культурной ценностью как важный источник информации о культуре древнего населения региона.
Проект, подготовленный Республиканским историко-культурным музеем-заповедником «Древняя Уфа», предполагает, что строительство рудовозной дороги не затронет территорию памятника, так как курган находится за границами временного и постоянного землеотвода под дорожные работы. Документ обязывает участников стройки установить временные ограждения вокруг кургана, запрещает движение техники, любые перемещения почвы и повреждения ее поверхности, складирование земляного отвала, стройматериалов, бытового и строительного мусора.
Кроме того, на участке не должны размещаться бытовки, вагончики и прочие сооружения. Подрядчик должен будет установить временные информационные знаки. Сотрудников строительных организаций необходимо ознакомить с информацией о наличии памятника археологии рядом с возводимой дорогой.
Историк Евгений Русланов с доводами «Древней Уфы» согласился и заявил, что документация соответствует требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия.