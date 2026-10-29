При строительстве дороги к Сибайскому ГОКу обещают сохранить древний курган

Проект, подготовленный Республиканским историко-культурным музеем-заповедником «Древняя Уфа», предполагает, что строительство рудовозной дороги не затронет территорию памятника, так как курган находится за границами временного и постоянного землеотвода под дорожные работы. Документ обязывает участников стройки установить временные ограждения вокруг кургана, запрещает движение техники, любые перемещения почвы и повреждения ее поверхности, складирование земляного отвала, стройматериалов, бытового и строительного мусора.