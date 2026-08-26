Археологи обнаружили курган в створе рудовозной трассы под Сибаем

Экспертиза под руководством кандидата исторических наук Евгения Русланова запретила хозяйственное освоение одного из пяти участков в створе проектируемой рудовозной трассы от Новопетровского месторождения до Сибайского горно-обогатительного комбината. Заключение экспертизы опубликовало Башкультнаследие для общественных обсуждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Дорога протяженностью 15,3 км должна пройти от северо-востока Хайбуллинского района через юго-восточную часть Баймакского района до окраин Сибая. Археологи не обнаружили на четырех участках артефактов и отложений культурного слоя, а также визуально фиксируемых признаков курганных насыпей. Однако обследование участка рядом с селом Ургаза в Зилаирском сельсовете Баймакского района выявило одиночный курган «Заречье-13» в створе проектируемой трассы. Памятник обнаружен еще в 2012 году.

Таким образом, заключил Евгений Русланов, при проектировании дороги необходимо разработать раздел, посвященный обеспечению сохранности кургана. До тех пор хозяйственное освоение участка невозможно.

Это не первые выводы того же эксперта по итогам изучения документов для строительства рудовозной дороги. 28 июля историк выдал положительное заключение на возможность хозяйственного освоения земель в створе трассы.

В компании «Полиметалл», которая планирует строительство рудовозной дороги, знают о «Заречье-13». «Сейчас "Полиметалл" совместно с проектировщиками и археологами определяет меры по его сохранению, сама трасса будет проложена в обход кургана. Компания строго соблюдает законодательство и ответственно подходит к сохранению историко-культурного наследия территорий», — рассказали «Ъ-Уфа» в организации.

Идэль Гумеров