Суд отказал во взыскании 30 млн рублей с мэрии Сочи за непостроенный отель
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе отказ во взыскании с администрации Сочи 29,6 млн руб. убытков в пользу ООО «Инвестиционная строительная корпорация». Компания связывала потери с невозможностью построить гостиничный комплекс на арендованном участке в Красной Поляне, следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Спор касается земельного участка площадью 3,5 тыс. кв. м на улице Защитников Кавказа. Вид разрешенного использования — для строительства гостиничного комплекса. Общество утверждало, что понесло расходы на аренду земли, проектную документацию и экспертизу, но не смогло приступить к реализации проекта из-за действий муниципальных властей.
В кассационной жалобе компания указывала на незаконный отказ в выдаче разрешения на строительство и недобросовестность администрации, которая оспаривала аренду участка. Суд счел эти доводы несостоятельными.
Судебные акты по другому спору подтвердили законность отказа в разрешении на строительство. Среди причин — отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы и несоответствие проектной документации градостроительным требованиям.
Постановление вступило в силу.