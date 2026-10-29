Суд отказал во взыскании 30 млн рублей с мэрии Сочи за непостроенный отель

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе отказ во взыскании с администрации Сочи 29,6 млн руб. убытков в пользу ООО «Инвестиционная строительная корпорация». Компания связывала потери с невозможностью построить гостиничный комплекс на арендованном участке в Красной Поляне, следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».