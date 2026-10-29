В Анапе в октябре обустроили 1,36 км новых линий уличного освещения
Власти Анапы ведут планомерную работу по модернизации системы уличного освещения, сообщила глава города Светлана Маслова.
«Продолжаем плановые работы по развитию и модернизации системы уличного освещения Анапы»,— написала она в своих социальных сетях.
Как уточнили в мэрии, мероприятия по обновлению уличной инфраструктуры реализуются в рамках комплексной программы благоустройства курортной территории и направлены на повышение безопасности дорожного движения, улучшение качества городской среды и создание комфортных условий для жителей и гостей города-курорта. Особое внимание уделяется улицам с интенсивным транспортным и пешеходным трафиком, а также территориям вблизи социально значимых объектов — школ, детских садов, поликлиник и спортивных площадок.
По данным администрации, в октябре специалисты МБУ «Благоустройство» обустроили 1,36 км новых линий освещения с подвесом СИП и установили 39 светильников. Кроме того, заменены 93 светильника, отремонтированы 67, заменены 70 светодиодных ламп. Также выполнен ремонт воздушных линий с заменой 394 метров провода и 32 метров кабельных линий.
В мэрии подчеркнули, что при модернизации освещения приоритет отдается современным светодиодным светильникам, которые отличаются повышенной энергоэффективностью, длительным сроком службы и низким уровнем эксплуатационных затрат. Их использование позволяет существенно снизить потребление электроэнергии и расходы на обслуживание сетей, а также обеспечить более равномерное и качественное освещение улиц, дворов и общественных пространств. Отдельное внимание в ходе работ уделяется замене устаревших воздушных линий и неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), которые обладают повышенной надежностью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, характерным для черноморского побережья. Такие решения позволяют минимизировать риск аварийных отключений, в том числе в период сильного ветра и штормов, а также снизить вероятность несчастных случаев.
В администрации отметили, что работы по строительству, обновлению и ремонту уличного освещения продолжаются и находятся на постоянном контроле городских служб. Специалисты «Благоустройства» ведут мониторинг состояния сетей, оперативно реагируют на обращения жителей и устраняют выявленные неисправности. Заявки на восстановление освещения во дворах и на улицах принимаются в круглосуточном режиме через единую диспетчерскую службу и профильные каналы обратной связи.
«Напомню, всего в 2026 году планируется обустроить и обновить более 90 км линий и установить порядка 3 800 современных светодиодных светильников»,— заявила Светлана Маслова.