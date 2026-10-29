В Анапе в октябре обустроили 1,36 км новых линий уличного освещения

В мэрии подчеркнули, что при модернизации освещения приоритет отдается современным светодиодным светильникам, которые отличаются повышенной энергоэффективностью, длительным сроком службы и низким уровнем эксплуатационных затрат. Их использование позволяет существенно снизить потребление электроэнергии и расходы на обслуживание сетей, а также обеспечить более равномерное и качественное освещение улиц, дворов и общественных пространств. Отдельное внимание в ходе работ уделяется замене устаревших воздушных линий и неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), которые обладают повышенной надежностью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, характерным для черноморского побережья. Такие решения позволяют минимизировать риск аварийных отключений, в том числе в период сильного ветра и штормов, а также снизить вероятность несчастных случаев.