Центральный рынок Ростова Великого предлагают продать под гастропарк

Возможность реконструкции Центрального рынка рассмотрели на инвестиционной комиссии, посвященной проектам в Ростовском округе. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем канале в «Максе» 28 октября. «Отдельно прорабатываем возможность реконструкции Центрального рынка. На этой площадке инвестор сможет создать современное общественное пространство с фуд-кортом, музеем и магазинами ремесленных сувениров»,— написал губернатор.