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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Ярославль

Центральный рынок Ростова Великого предлагают продать под гастропарк

Имущественный комплекс Центрального рынка в Ростове Великом предлагают инвесторам для создания гастропарка, музея и магазинов ремесленных сувениров. Предложение размещено на инвестиционном портале Ярославской области. Способ передачи муниципального имущества — продажа с торгов.

Инвестиционный портал Ярославской области

Рынок расположен на улице Карла Маркса, 30. Общая площадь территории составляет 1,5 га. Согласно карточке объекта, с предпринимателями заключено 115 договоров на предоставление торговых мест и шесть договоров аренды помещений. Рынок работает один раз в неделю.
Инвестору предлагают отремонтировать существующее здание и установить новые торгово-ярмарочные павильоны. Помимо гастропарка, музея и ремесленных магазинов, концепция предусматривает пространства для выставок, культурных, деловых и досуговых мероприятий.
Возможность реконструкции Центрального рынка рассмотрели на инвестиционной комиссии, посвященной проектам в Ростовском округе. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем канале в «Максе» 28 октября. «Отдельно прорабатываем возможность реконструкции Центрального рынка. На этой площадке инвестор сможет создать современное общественное пространство с фуд-кортом, музеем и магазинами ремесленных сувениров»,— написал губернатор.
Сроки реализации проекта пока не названы и будут зависеть от активности потенциальных инвесторов.
Антон Голицын