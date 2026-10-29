В Ижевске «квадрат» однокомнатной квартиры на 9% дороже двухкомнатной

Это, в частности, связано с тем, что в небольшой квартире кухня, санузел и инженерные коммуникации занимают большую долю общей площади. Так их стоимость распределяется на меньшее количество квадратных метров, потому цена каждого из них в среднем получается выше. Аналитики «Циана» также отметили, что за пять лет разрыв между ценой 1 кв. м квартир разной комнатности увеличился на 2%. В среднем «квадрат» в студиях вырос в стоимости на 73%, в «однушках» — на 69%, в «двушках» — на 66%, в «трешках» — на 63%.