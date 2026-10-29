В Ижевске «квадрат» однокомнатной квартиры на 9% дороже двухкомнатной
А разрыв между «двушкой» и «трешкой» составил 7%
Стоимость 1 кв. м однокомнатной квартиры в Ижевске оценивается в 145,3 тыс. руб., что на 9% больше, чем «квадрат» двухкомнатного жилья (132,9 тыс. руб.). «Двушки» стоят на 7% дороже «трешек», где 1 кв. м стоит 124,3 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики «Циан». При этом разрыв в ценах 1 кв. м студий и «однушек» составляет лишь 1%: в малометражках «квадрат» стоит 146,8 тыс. руб., тогда как во втором случае — 145,3 тыс. руб.
В среднем по крупным российским городам «квадрат» в студии на 6% дороже, чем в «однушке». В однокомнатной квартире он на 8% дороже, чем в двухкомнатной. Разница в стоимости 1 кв. м жилья в двух- и трехкомнатных составляет 5%.
«В среднем каждая дополнительная комната в квартире снижает цену квадратного метра на 5-8%. Ситуация, когда “квадрат” в однушке дороже, чем в трешке, — стандартная для рынка. Это связано со структурой спроса — компактные квартиры обычно более ликвидны»,— прокомментировала ведущий аналитик платформы Елена Бобровская.
Это, в частности, связано с тем, что в небольшой квартире кухня, санузел и инженерные коммуникации занимают большую долю общей площади. Так их стоимость распределяется на меньшее количество квадратных метров, потому цена каждого из них в среднем получается выше. Аналитики «Циана» также отметили, что за пять лет разрыв между ценой 1 кв. м квартир разной комнатности увеличился на 2%. В среднем «квадрат» в студиях вырос в стоимости на 73%, в «однушках» — на 69%, в «двушках» — на 66%, в «трешках» — на 63%.
«Сыграли роль эффект низкой базы — стоимость более дешевых объектов обычно легче повышать — и особенности спроса: интерес к малогабаритному жилью выше; студии и однушки чаще покупают и для себя, и с инвестиционными целями, а высокий спрос толкает цены вверх»,— заключили в компании. Если сейчас разрыв между студией и трехкомнатной квартирой в среднем составляет 20%, пять лет назад он был равен 13%.
Напомним, Удмуртия заняла 15-е место в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми. В январе—сентябре 2026 года арендовать квартиру могли 61,6% таких семей.