Число цветочных компаний в Краснодарском крае с начала года выросло на 5%
Число компаний и ИП, торгующих цветами в Краснодарском крае, с начала 2026 года увеличилось на 116 — с 2283 до 2399 (+5,08%), следует из данных «Контур.Фокуса» на октябрь.
Регион входит в первую десятку субъектов РФ по количеству участников цветочного рынка, а темпы прироста на Кубани опережают общероссийские: по стране число игроков за тот же период выросло на 3,64% — с 40 569 до 42 046. Год к году рынок прибавил 7,13% (+2797 юрлиц и ИП), хотя в 2025 году за январь—октябрь рост был выше — 6,57%.
Аналитики учитывали бизнесы с ОКВЭД розничной и оптовой торговли цветами и растениями. Основа рынка — розница: на неё приходится 93% участников (39 106 против 2803 оптовиков). Оптовый сегмент растёт медленнее — на 2,49% с начала года против 3,36% в рознице. Доля ИП достигла 93,4%, тогда как число юрлиц сокращается второй год подряд — на 3,38% в 2026 году.
При общем росте рынок становится менее устойчивым: отношение ликвидаций к регистрациям выросло с 60,26% в 2025 году до 75,81% в 2026-м. С начала года открыто 6106 новых бизнесов, закрыто 4629. В опте закрытия достигли 82,12% от числа регистраций.
Рост отрасли идёт на фоне увеличения импорта: по данным Россельхозбанка, в первом полугодии 2026 года в страну ввезли втрое больше срезанных цветов, чем годом ранее. Параллельно растёт и отечественное цветоводство — число производителей с начала года увеличилось на 3,97%, до 1545, а год к году — на 13,6%.
Отставание опта аналитики объясняют перестройкой бизнес-моделей: розница и службы доставки заключают контракты напрямую с поставщиками, объединяя мелкие заказы в крупные партии, а продуктовые ритейлеры закупают цветы к праздникам в обход оптовиков. Традиционные базы с большими площадями и запасами товара теряют рентабельность. Сами магазины при этом всё чаще работают как точки сборки букетов, в том числе под корпоративные заказы, а спрос смещается в сторону онлайн-доставки.