Число цветочных компаний в Краснодарском крае с начала года выросло на 5%

Регион входит в первую десятку субъектов РФ по количеству участников цветочного рынка, а темпы прироста на Кубани опережают общероссийские: по стране число игроков за тот же период выросло на 3,64% — с 40 569 до 42 046. Год к году рынок прибавил 7,13% (+2797 юрлиц и ИП), хотя в 2025 году за январь—октябрь рост был выше — 6,57%.