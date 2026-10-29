Директора водоснабжающей компании на Дону подозревают в хищении 69 млн рублей

По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый совместно с иными сотрудниками возглавляемой им организации представил в Региональную службу по тарифам Ростовской области заведомо недостоверные сведения об объёмах поставленной воды и её потерях. Эти данные стали основанием для установления завышенных тарифов на холодное водоснабжение — то есть, если схема доказуема, переплачивал за воду каждый подключённый к сети житель, не подозревая, что источник его счёта лежит не в трубах, а в документах для регулирующего ведомства.