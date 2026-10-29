Директора водоснабжающей компании на Дону подозревают в хищении 69 млн рублей
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, работающей в сфере водоснабжения. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый совместно с иными сотрудниками возглавляемой им организации представил в Региональную службу по тарифам Ростовской области заведомо недостоверные сведения об объёмах поставленной воды и её потерях. Эти данные стали основанием для установления завышенных тарифов на холодное водоснабжение — то есть, если схема доказуема, переплачивал за воду каждый подключённый к сети житель, не подозревая, что источник его счёта лежит не в трубах, а в документах для регулирующего ведомства.
По установленным тарифам организация получала плату от потребителей, а также субсидии из областного бюджета — на возмещение части расходов граждан на коммунальные услуги. Итоговый счёт следствие оценило так: потребителям причинён ущерб на сумму более 27 млн рублей, бюджету Ростовской области — свыше 42 млн. Общая сумма похищенных средств превысила 69 млн рублей.
Дело возбуждено на основании материалов УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области. В ходе расследования следователи провели обыски по месту жительства фигуранта и в самой организации, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение.
Следственные действия продолжаются: устанавливаются все обстоятельства преступления и иные причастные лица.