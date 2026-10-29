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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Башкортостан

Уфимский ТЮЗ получил гран-при на всероссийском фестивале в Пензе

Коллектив уфимского Театра юного зрителя удостоился двух наград на третьем всероссийском театральном фестивале русских сказок «Золотая рыбка», который проходил в Пензе с 23 по 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба управления по культуре и искусству администрации Уфы.
Спектакль «Сказка о царе Салтане» по произведению Александра Пушкина в постановке главного режиссера театра Полины Шабаевой получил гран-при  фестиваля за высокое художественное качество, оригинальное режиссерское решение и сценическое воплощение постановки.
Также уфимский коллектив стал обладателем специального диплома «Бабушкин любимчик». Эту награду присуждало не профессиональное, а специальное зрительское жюри, сформированное из главных хранителей и рассказчиков сказок — бабушек.
Майя Иванова