Уфимский ТЮЗ получил гран-при на всероссийском фестивале в Пензе

Коллектив уфимского Театра юного зрителя удостоился двух наград на третьем всероссийском театральном фестивале русских сказок «Золотая рыбка», который проходил в Пензе с 23 по 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба управления по культуре и искусству администрации Уфы.