Уфимский ТЮЗ получил гран-при на всероссийском фестивале в Пензе
Коллектив уфимского Театра юного зрителя удостоился двух наград на третьем всероссийском театральном фестивале русских сказок «Золотая рыбка», который проходил в Пензе с 23 по 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба управления по культуре и искусству администрации Уфы.
Спектакль «Сказка о царе Салтане» по произведению Александра Пушкина в постановке главного режиссера театра Полины Шабаевой получил гран-при фестиваля за высокое художественное качество, оригинальное режиссерское решение и сценическое воплощение постановки.
Также уфимский коллектив стал обладателем специального диплома «Бабушкин любимчик». Эту награду присуждало не профессиональное, а специальное зрительское жюри, сформированное из главных хранителей и рассказчиков сказок — бабушек.