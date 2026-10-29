Кредиторы оптового продавца черных металлов взыскивают 42 млн руб. с бенефициара
Арбитражный управляющий Ольга Минайкина уведомила кредиторов обанкротившегося таганрогского ООО «Р.С.Альянс» о праве выбора способа распоряжения правом требования к контролирующему должника лицу. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Основанием для уведомления послужило определение Арбитражного суда Ростовской области, которым установлен размер субсидиарной ответственности бывшего бенефициара компании Хачатура Маркарьяна. Суд привлек его к ответственности по обязательствам общества на общую сумму более 42,97 руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Р.С.Альянс» зарегистрировано в 1991 году в Таганроге. Основной вид деятельности — торговля оптовая черными металлами в первичных формах. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Хачатур Маркарьян. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Согласно судебному акту, распределение средств должно быть произведено следующим образом: 40,92 млн руб. — в пользу ООО «Олимп»; 1,43 млн руб. — остаток долга перед арбитражным управляющим Джабраиловым Ш.Д.; 607 тыс. руб. — по текущим платежам перед действующим конкурсным управляющим Ольгой Минайкиной; 284,96 руб. — в пользу ФНС России в лице ИФНС по Ростовской области.
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.17 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», кредиторы, в интересах которых лицо привлечено к ответственности, в течение 10 рабочих дней со дня направления сообщения должны направить управляющему заявление о выборе одного из трех способов распоряжения этим правом: взыскание задолженности в рамках процедуры банкротства, продажа требования по правилам статьи 140 ФЗ о банкротстве, уступка кредитору части этого требования в размере его собственного требования.
В случае если кредиторы не направят заявление в течение 20 рабочих дней, они будут считаться выбравшими по умолчанию продажу требования на торгах.