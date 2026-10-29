Кредиторы оптового продавца черных металлов взыскивают 42 млн руб. с бенефициара

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.17 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», кредиторы, в интересах которых лицо привлечено к ответственности, в течение 10 рабочих дней со дня направления сообщения должны направить управляющему заявление о выборе одного из трех способов распоряжения этим правом: взыскание задолженности в рамках процедуры банкротства, продажа требования по правилам статьи 140 ФЗ о банкротстве, уступка кредитору части этого требования в размере его собственного требования.