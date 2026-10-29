Малогабаритные готовые квартиры в Челябинске за год подорожали на 15%

Увеличилась и цена квадратного метра в малогабаритных квартирах на вторичном рынке города — на 15,5%, до 134,1 тыс. руб. В среднем по стране жилье площадью до 32 кв. м в октябре можно купить за 3,9 млн руб. (+13% за год), при этом «квадрат» подорожал до 148,8 тыс. руб. (+12,5%). Однако в шести муниципалитетах России цены снизились. Дешевле приобрести квартиру, чем в прошлом октябре, получится в Сочи (–5,6%), Новокузнецке (–3,3%), Сургуте (–2,8%), Якутске (–1,8%), Владикавказе (–1,4%) и Мурманске (–0,3%).