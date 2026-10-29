В Ростовском округе местного жителя подозревают в незаконном отстреле лося
В Ростовском округе Ярославской области полицейские установили подозреваемого в незаконном отстреле лося. Им оказался 61-летний местный житель, сообщили в региональном УМВД.
Сообщение об обнаружении убитого животного в лесу возле деревни Сидорково поступило от государственного охотничьего инспектора. По данным полиции, был застрелен самец лося в возрасте около двух лет. Ущерб составил 80 тыс. руб.
Мужчину доставили в отдел полиции. Он пояснил, что разделал тушу на месте отстрела, а мясо хранил дома для личного потребления. Правоохранители изъяли двуствольное охотничье ружье, патроны 16-го калибра, топор, нож и мясо животного.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).