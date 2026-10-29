В Башкирии сократят 10% муниципальных служащих
Оптимизация не затронет заместителей глав администраций
Министерство финансов Башкирии подготовило проект постановления регионального правительства, по которому в 2027 году планируется сократить в среднем на 10,1% количество муниципальных служащих в администрациях районов и городских округов. Изменения будут внесены в нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.
Сокращения обосновываются реализацией указа главы Башкирии от 26 октября «Об оптимизации численности работников государственных органов и государственных учреждений Республики Башкортостан». Сам указ не публиковался, в его нумерации указано обозначение «дсп» — «для служебного пользования».
Постановление правительства коснется всех 54 муниципальных районов и девяти городских округов республики. Планируется, что нормативы расходов бюджетов на содержание органов местного самоуправления сократятся на 0,09 — 9 п. п. В Давлекановском, Бураевском, Уфимском, Зианчуринском, Кугарчинском, Мишкинском, Нуримановском, Белокатайском, Зилаирском, Кигинском, Караидельском, Стерлибашевском и Архангельском районах, а также в Стерлитамаке и Кумертау доля таких расходов увеличится на 0,46 — 5,15 п. п., хотя к увеличению численности работников это не приведет.
Предельная численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления уменьшится с 5177 до 4656 человек. Оптимизация не изменит численности заместителей глав районных и городских администраций: их предельное количество на сегодня составляет 347 человек.
В Уфе количество служащих сократится с 1139 до 1025, в штате останутся восемь заместителей главы администрации.