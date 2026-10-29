В Башкирии сократят 10% муниципальных служащих

Постановление правительства коснется всех 54 муниципальных районов и девяти городских округов республики. Планируется, что нормативы расходов бюджетов на содержание органов местного самоуправления сократятся на 0,09 — 9 п. п. В Давлекановском, Бураевском, Уфимском, Зианчуринском, Кугарчинском, Мишкинском, Нуримановском, Белокатайском, Зилаирском, Кигинском, Караидельском, Стерлибашевском и Архангельском районах, а также в Стерлитамаке и Кумертау доля таких расходов увеличится на 0,46 — 5,15 п. п., хотя к увеличению численности работников это не приведет.