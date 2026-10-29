В Ростове застройщик «Согласие» признан банкротом с долгом в 354 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным (банкротом) ООО «Согласие», основной вид деятельности которой — строительство жилых и нежилых зданий). В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Согласно решению суда, общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр, составляет более 354 млн руб. Основным заявителем по делу выступило ООО «Евромонолит-РУС», чьи требования были признаны обоснованными еще в феврале 2026 года, что и послужило поводом для введения процедуры наблюдения.
Временным управляющим в ходе процедуры наблюдения был утвержден Кирилл Юрьевич Безбородов из Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело». По результатам его отчета, балансовая стоимость имущества должника по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 114,82 млн руб., что в три раза меньше объема накопленной задолженности. Анализ финансового состояния показал невозможность восстановления платежеспособности. Суд установил, что имеющегося имущества и дебиторской задолженности достаточно для покрытия судебных расходов и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Согласие» зарегистрировано в 2012 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 100 тысяч рублей. Учредитель — Наталья Калашникова. Убыток компании за 2025 год составил 57,6 млн рублей.
Тот же Кирилл Безбородов утвержден судом в качестве конкурсного управляющего. Первое собрание кредиторов, на котором была поддержана кандидатура управляющего и заявлено ходатайство о переходе к конкурсному производству, состоялось накануне вынесения решения.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца.