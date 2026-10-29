В Ростове застройщик «Согласие» признан банкротом с долгом в 354 млн рублей

Временным управляющим в ходе процедуры наблюдения был утвержден Кирилл Юрьевич Безбородов из Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело». По результатам его отчета, балансовая стоимость имущества должника по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 114,82 млн руб., что в три раза меньше объема накопленной задолженности. Анализ финансового состояния показал невозможность восстановления платежеспособности. Суд установил, что имеющегося имущества и дебиторской задолженности достаточно для покрытия судебных расходов и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему.