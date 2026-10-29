Петербург стал лидером по ранним бронированиям на Новый год

Санкт-Петербург стал самым популярным российским направлением по ранним бронированиям жилья на новогодние праздники 2027 года, опередив Москву. На город приходится 16% бронирований на период с 31 декабря по 10 января. За год их доля выросла на 67%. Об этом свидетельствуют данные исследования ЮMoney и сервиса «Отелло».