Петербург стал лидером по ранним бронированиям на Новый год
Санкт-Петербург стал самым популярным российским направлением по ранним бронированиям жилья на новогодние праздники 2027 года, опередив Москву. На город приходится 16% бронирований на период с 31 декабря по 10 января. За год их доля выросла на 67%. Об этом свидетельствуют данные исследования ЮMoney и сервиса «Отелло».
В пятерку популярных направлений также вошли Сириус, Эстосадок и Казань. При этом интерес к размещению в Эстосадке за год увеличился на 86%, в Анапе — на 59%. Годом ранее лидировала Москва, а Петербург занимал второе место.
В среднем туристы планируют проводить в поездках по России три ночи. Среди тех, кто собирается путешествовать по стране, по 25% выбирают Петербург и Москву, еще 15% — горнолыжные курорты. Главным критерием выбора направления для 58% опрошенных стал бюджет.
При этом 54% респондентов намерены провести новогодние каникулы в своем регионе, а путешествия планируют 22%. Около 60% собираются встречать Новый год дома, а 74% — в кругу семьи.