В Таганроге на ремонт четырех дорожных объектов выделили 243 млн рублей
В Таганроге на капитальный ремонт четырех дорожных объектов в 2026 году из регионального бюджета направили 243 млн руб. Один объект уже сдан — внутриквартальный проезд на Мариупольском шоссе, 31–7. Еще на трех участках работы продолжаются. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.
В Таганроге также реконструируют переулок Кубанский на отрезке от улицы Адмирала Крюйса до улицы Подгорной протяженностью 213,2 м. Участок ведет к детскому саду. Отмечается, что контракт заключен, подрядчик приступил к работам. Сейчас проводится перенос инженерных сетей, который согласован с ресурсоснабжающими организациями.
Проект также предусматривает установку уличного освещения и дорожных знаков, нанесение разметки, озеленение и укладку тактильной плитки перед пешеходными переходами для удобства маломобильных жителей.