В Таганроге на ремонт четырех дорожных объектов выделили 243 млн рублей

В Таганроге на капитальный ремонт четырех дорожных объектов в 2026 году из регионального бюджета направили 243 млн руб. Один объект уже сдан — внутриквартальный проезд на Мариупольском шоссе, 31–7. Еще на трех участках работы продолжаются. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.